Tilburgse jongen (16) steelt met geweld fiets van stadsgenoot (17)

Biologie leren via het reuzenrad

7:30 TILBURG- Leren over zwaartekracht door te kijken naar de Ghost Rider of tijdens een techniekles ontdekken hoe een kermisattractie wordt gebouwd. Met de lancering van de website Kermis in de Klas kunnen basisschoolkinderen via kermisattracties meer leren over bijvoorbeeld natuurkunde en techniek.