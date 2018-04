Tilburgse kopschopper niet meer terug naar cel

Festival met korte films over Tilburgse brugwachter en moordlustige detective

16:19 TILBURG - Het plot van de film: Detective Eddie Valentine wordt verliefd op de beeldschone jongedame Anna Bella White. Hij is bereid alles voor haar te doen, zelfs het plegen van een moord. De korte film 'Anna Bella' van Kevin Jochems is een van de rolprenten die is geselecteerd voor het Tilburgs Film Festival. Dat evenement is 26 mei bij Cinecitta.