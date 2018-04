Tilburgse loopt marathon New York voor KiKa en nichtje: 'Ik weet hoe moeilijk het is om in gezin te leven met chronisch ziek kind'

Geen in­ter­net­plan­ten­win­kel op be­drij­ven­ter­rein Laarstraat Tilburg

12 april DEN HAAG/TILBURG - De gemeente Tilburg weigert terecht mee te werken aan de vestiging van een bloemen- en plantenwinkel op het bedrijventerrein aan de Laarstraat. Dit besliste de Raad van State waar de Tilburgse initiatiefnemer C. Cools in hoger beroep was gegaan.