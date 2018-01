Tilburgse meesterinbreker vestigt nieuw record, maar struikelt over zijn dure schoenen

DEN BOSCH - Hij ging voor geld en sieraden, electronica was te makkelijk na te speuren. En hij brak het liefst overdag in, dan staan alarminstallaties meestal uit. Toch belandde hij voor de rechter, de meesterinbreker uit Tilburg. Verdacht van maar liefst hónderd kraken in twee jaar tijd. Grotendeels gepleegd op zijn dure Gucci's.

Drie rijen slachtoffers, veelal op leeftijd, soms in tranen, hoorden woensdag in de Bossche rechtbank wie ze ongenood in huis hebben gehad. Een meesterinbreker. Slim als de duivel zelf. De 26-jarige Tilburger Brahim S. koos grote huizen in vrijwel alle dorpen tussen Tilburg, Eindhoven en Den Bosch. Hij sloeg alleen overdag toe, want dan staan alarmen vaak uit. Elektronica als tv's en iPads liet hij met rust (te makkelijk na te speuren), hij ging voor geld en sieraden. Altijd droeg hij handschoenen, eventuele sporen poetste hij weg met spul uit de gootsteenkastjes: Cif, Antikal of azijn.

Verdacht autootje

Halverwege 2015 zag de politie door die herhalingen dat een inbraakgolf van dezelfde dader of bende moest komen. Pas in december was er een bingo-moment. De buurman van een slachtoffer in Haaren is oud-politieman en hem viel een verdacht autootje op. Het kenteken was van de vader van Brahim.

Maanden hield de politie hem in de gaten met achtervolgers en peilzendertjes. In september betrapten ze hem op heterdaad in Veldhoven nadat ze hem binnen een half uur drie keer hoorden inbreken.

Dure schoenen

Met Brahim in de cel zocht de politie terug wat ze kon bewijzen. Ze vroeg locatiegegevens op van zijn auto en gsm en keek waar een breekijzer is gebruikt. Het resultaat was ontstellend: zo'n tweehonderd braken kwamen in aanmerking, waarvan ruim honderd zo goed als zeker. Want wat ook opviel: vrijwel overal waren schoensporen gevonden. Van een heel duur type Gucci, met een riddertje in de zool. Ook waren er afdrukken van Nikes, ook weer de duurste.

Al die afdrukken van de schoenen en het breekijzer moesten worden vergeleken. Een even grote opgave was het terugvinden van eigenaren van zo'n 1500 sieraden. De politie richtte er een speciale website voor in. Bij elkaar leverde dat een dossier van achttien ordners met 6600 pagina's.

Officier van Justitie Patrick van Hees had geen vingerafdrukken of ander hard bewijs. Dertig zaken hield hij voor, met telkens de Gucci-sporen, de azijn, het breekijzer. Altijd stond de auto in de buurt. En bij elkaar was dat volgens hem sterk genoeg. Wat ook opviel: als inbreker reed Brahim in een onopvallend Renaultje, maar privé had hij een peperdure Mercedes AMG. Het Casino in Breda sloeg regelmatig aan omdat hij daar tienduizenden euro's cash verspeelde.

Rommelmarkten