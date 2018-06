Tilburgse misdaadjournalist Paul Vugts: 'We zitten nu in een barre periode'

Wijkagent neemt afscheid van hardnekkig Westerpark: 'Nooit werd het persoon­lijk, tot 2 weken geleden'

6:11 TILBURG - Fred Kools neemt afscheid als wijkagent van Het Zand. Met pijn in het hart. Al moest hij onlangs samen met zijn opvolger Timothy van den Broek een groep treiteraars arresteren in het Westerpark. ,,Het werd persoonlijk, dat heeft me geraakt."