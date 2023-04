Tilburgse mountainbikers moeten blokje om voor levendbarende hagedis

Oisterwijk­se ondernemer Gerard wil kogels en wapens maken in Nederland: ‘Dat kunnen we best zelf’

OISTERWIJK – Alle tekeningen liggen klaar, de expertise is in huis en hij weet welke machines moeten worden besteld. Als het aan Oisterwijker Gerard Zondervan ligt, dan krijgt Nederland weer een eigen wapen- en munitiefabriek. ,,We kunnen 500 miljoen patronen per jaar maken.”