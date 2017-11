Tilburgse oma van 101 in huis bestolen, staat in een emotioneel gedicht van kleindochter

Politie met Media Lab naar Kaatsheuvel om vragen over drugslab te beantwoorden

17:06 KAATSHEUVEL - De dood van twee mannen in een drugslab in Kaatsheuvel is voor de politie reden om op vrijdag 8 december met haar mobiele media lab in het dorp neer te strijken. De vrachtwagen staat van 13 tot 17 uur op het Prins Mauritsplein, agenten beantwoorden er vragen van inwoners.