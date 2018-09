Tilburgse Parooljournalist Paul Vugts vertelt over zijn maanden in zware bewaking

TILBURG - De zwaarst denkbare beveiliging krijgen en samen met je vriendin ruim een half jaar in een safehouse moeten wonen. Dat overkwam de Tilburgse misdaadjournalist Paul Vugts, werkend voor Het Parool. In Het Parool vertelt Vugts over deze ervaring: ,,Mijn liquidatie was aanstaande."

De Tilburgse journalist volgt al zo'n 18 jaar de Amsterdamse onderwereld voor Het Parool. Ook schreef hij het boek 'Afrekeningen', waarin hij de grootste liquidatiezaken in het Amsterdams-Marokkaanse criminele milieu behandelt. Na verschillende publicaties in de krant en het uitbrengen van 'Afrekeningen', moest Vugts onderduiken.

Vanuit een groep Nederlands-Marokkaanse criminelen werd de opdracht gegeven om Vugts te vermoorden. ,,Niet zozeer omdat ze boos zijn omdat ik iets heb geschreven dat niet klopt, maar omdat ze uit artikelen in Het Parool en uit Afrekeningen konden opmaken dat ik meer weet dan ik tot nu toe schreef over achtergronden van liquidaties", vertelt Vugts in Het Parool.

Herhaaldelijk komen ongeloofwaardige voorspellingen uit, waardoor Vugts besluit om zijn vriendin op de hoogte te brengen. Op 7 oktober pakken ze hun spullen en vertrekken van huis. Eerst van het ene hotel naar het andere, en na een vakantie moesten Vugts en zijn vriendin dan toch echt onderduiken.

Willem II

Vugts kan dan wel beveiligd worden door de DKDB en in gepantserde auto's vervoerd worden, hij blijft 'zijn club' Willem II bezoeken. Al sinds zijn jeugd heeft Vugts een seizoenskaart, ondanks 21 jaar in Amsterdam. ,,Een week van tevoren is de club al bezocht en zijn daar de routes en omgeving in kaart gebracht. In het stadion van Willem II is mijn komst al op maandag uitgebreid besproken."