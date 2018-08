Tilburgse pedo zegt geen porno meer te kijken: 'In plaats daarvan lees ik maar een boek'

Taxi Korthout neemt Van den Hout in Kaatsheu­vel over: 'Groot compliment voor de chauffeurs'

10:50 TILBURG - Het Tilburgse taxibedrijf Korthout neemt het failliet verklaarde Van den Hout in Kaatsheuvel over. Volgens curator Hans Alberts (NeXT advocaten) heeft de rechter-commissaris aan de doorstart zijn toestemming verleend.