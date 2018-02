Tilburgse PvdA-motie over de Ridder boos weggehoond: 'Stemmingmakerij!'

TILBURG - Een PvdA-motie voor onderzoek naar 'het moreel kompas' van wethouder Erik de Ridder is maandagavond ingetrokken. Dat gebeurde nadat indiener Yusuf Celik vrijwel de gehele gemeenteraad over zich heen kreeg: stemmingmakerij!

Aanleiding voor de motie was een artikel in het Brabants Dagblad van zaterdag. Dat roept vragen op over de relatie tussen De Ridder en Marc Meeuwis, directeur van Marketing Tilburg en sinds kort ook van een Kermiswerkgroep. De CDA-wethouder is voor beide beleidsterreinen verantwoordelijk en heeft ook een persoonlijke band met Meeuwis.

Aanleiding voor het artikel waren de vraagtekens die de Rekenkamer stelde bij de dubbelrol van die van zowel wethouder Citymarketing als lid van de raad van Toezicht van de stichting die dit uitvoert.

Politiek nummertje

,,Niemand is gebaat bij vraagtekens over de integriteit van de wethouder waar die wellicht totaal onnodig zijn", stelde Celik. Hij wilde onderzoek alvorens de raadscommissie het Rekenkamer-onderzoek bespreekt. De motie viel bij verkeerd bij bijna de hele raad. ,,We hebben over drie weken een debat, nu geen politiek nummertje", zei Peter van Gool die sprak van stemmingmakerij.

Bij CDA-fractievoorzitter Marcel van den Hoven kwam het stoom bijkans uit de oren. ,,De term 'onderzoek' van de PvdA voor het artikel in het Brabants Dagblad werpen we heel ver van ons. We twijfelen op geen enkele wijze aan het morele kompas deze wethouder. Het wekken van die suggestie alleen al is te bespottelijk voor woorden en doet schade." Hij riep op tot respectvol debat in de komende weken en vroeg burgemeester Weterings daarover te waken.

Geschrokken

De Ridder nam afstand van het artikel in het BD en sprak van 'suggestieve vragen'. ,,Ik geloof in de integriteit van het openbaar bestuur en ben geschrokken van de toon van de motie. Die spreekt van belangenverstrengeling. Bij de indiener is het vertrouwen kennelijk al niet aanwezig."

Volgens burgemeester Weterings had het hele college de motie als 'zeer dreigend' ervaren. ,,Dit zou ons allemaal kunnen overkomen. Er gaan geruchten, er volgen meteen reacties en conclusies. Het is aan journalisten over deze zaken te schrijven, maar aan u allen om elkaar erop aan te spreken als er mogelijk iets niet in de haak is."