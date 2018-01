Tilburgse rabbijn Corrie Zeidler: 'Alleen in Israël word ik gediscrimineerd'

Dat zegt de rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente Brabant, Corrie Zeidler-Moll. Ze leidt haar diensten in de synagoge aan de Willem II-straat in Tilburg. Zeidler was in Israël de eerste rabba, een vrouwelijk rabbijn, die niet van Joodse komaf was. Ze werd 59 jaar geleden in Nieuw-Guinea geboren als dochter van een hervormde bestuursambtenaar uit Nederland.Tijdens het werk in een kibboets werd ze verliefd op een Israëlier, met wie ze nu in Rosmalen woont. Vijf jaar geleden kwamen beiden naar Nederland om dichter bij hun drie dochters te wonen. ,,Dat we geen fan zijn van de regering in Israël, telde ook mee. De haat tegen elkaar en tegen de Palestijnen wordt door de overheid aangewakkerd. Toch blijven wij van Israël houden, ook al is er alle reden voor kritiek."