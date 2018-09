Tilburgse radiomakers in De NWE Vorst: Exotische Verhalen van het Middenrif

TIJDLIJN Broer geschokt: moordenaar van Tilburger na doorknip­pen enkelband opnieuw de fout in

8:01 TILBURG - Johan L., in 2013 veroordeeld voor de moord op Tilburger Willy van Wanrooy, is opnieuw de fout ingegaan. De moordenaar kwam begin dit jaar in het nieuws omdat hij tijdens zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling zijn enkelband doorknipte en weken onvindbaar bleef. Nu blijkt dat hij de voorwaarden voor zijn invrijheidsstelling opnieuw heeft geschonden.