Tilburgse Roemenen willen eigen plek

TILBURG - Een eigen cultureel centrum voor Roemenen in Brabant, een parochie en een weekendschooltje. Maar om te beginnen een krant. Die ambitie werd zaterdag in Tilburg besproken door een twintigtal Brabantse Roemenen.

Ergegast op de bijeenkomst in wijkcentrum Spijkerbeemden was de staatssecretaris voor Roemenen in de diaspora, Ovidiu Iane. Dat ministerie moet de plannen hoofdzakelijk financieren, is immers het idee. Iane was voor de bijeenkomst overgekomen uit Bukarest. ,,We vinden het belangrijk dat onze Roemenen hun eigen origine niet vergeten. Samen lukt dat beter."

Initiateefneemster van de bijeenkomst was Nicole Strugariu, een verpleegkundige die al 24 jaar in Tilburg woont. Haar stichting Bulcovina richtte zich aanvankelijk op het versturen van hulpgoederen naar Roemenië, maar trekt zich nu vooral het lot aan van Roemenen die hun weg zoeken in Brabant.

Bijspijkeren

Een weekendschool is een van de eerste doelen van Strugariu en de haren. ,,We willen kinderen van Roemenen onderwijzen in eigen taal en cultuur, zodat ze die niet kwijt zijn als ze terugkeren. Maar we gaan ze ook bijspijkeren in het Nederlands om de integratie te bevorderen."

In Nederland wonen een slordige 30.000 Roemenen, aldus Iane:: een kleine gemeenschap in vergelijking met bij voorbeeld Italië (2 miljoen), Spanje (1,5) en het Verenigd Koninkrijk (0,4). In de regio Tilburg verblijven er waarschijnlijk enkele honderden. Zij zijn onder meer werkzaam bij het slachthuis in deze stad of in de tuinbouw rond Wijk en Aalburg.

Ruimte

Waar de Randstad al wel Roemeense weekendscholen en een orthodoxe parochie kent, heeft Brabant nog niets. Tilburg is vanwege de centrale ligging de aangewezen plaats voor een eigen centrum, zegt Strugariu. ,,We hebben met de staatssecretaris afgesproken dat we voor eind dit jaar een eerste plan indienen. We hopen dat de gemeente ons wil helpen zoeken naar betaalbare ruimte."