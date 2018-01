Tilburgse Satudarah-broers blijven in de cel

De laatste Tilburgse Revue in oude stijl

12:47 TILBURG -De Tilburgse Revue ondergaat een verjongingskuur. 'De TóP 013', de titel van de dertiende revue, is de laatste in de oude stijl, zegt productieleider Marie-Thérèse Blomme. ,,We beraden ons op een nieuwe formule om zo meer jongeren aan ons te binden. Een evenement in de Spoorzone? We hoeven niet weg bij Theaters Tilburg, maar we denken na over een eigentijdse vorm."