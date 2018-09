Tilburgse scooterrijder (23) wil geen hulp, wil niet praten over schade en vlucht

Tilburgs modelspoor­eve­ne­ment loopt als een trein

29 september TILBURG - Terwijl Station Tilburg dit weekend trein-vrij is, vlogen de locomotieven bij de buren in de Spoorzone vandaag in volle vaart over het spoor. Op het voormalige spoorwegwerkterrein vond het nieuwe evenement Modelspoor Tilburg plaats, en dat liep als een trein.