Tilburgse Sigrid Calon brengt licht in de Amsterdamse Kalverpassage

TILBURG- Ze is vooral bekend als textielkunstenares. Maar Sigrid Calon uit Tilburg sleepte een grote prestigieuze lichtkunstopdracht binnen: een ontwerp voor een digitaal kunstwerk met een steeds veranderend lichtpatroon in het plafond van de gaanderijen in de Kalverpassage in Amsterdam. Vrijdag is de onthulling.

Op haar computer laat Calon een filmpje zien, een voorproefje van de presentatie van het kunstwerk tijdens de opening vrijdag. Er klinken beats: disco! Op het scherm flitsen in allerlei vrolijke kleuren patronen voorbij: driehoeken, horizontale lijnen, verticale lijnen. ,,Dit is in een superversnelling natuurlijk, maar het geeft een indruk van de patronen die er straks dagelijks te zien zullen zijn. Elke minuut is er een andere compositie te zien", zegt ze.

Met het ontwerp is ze maanden bezig geweest. Ze kreeg de opdracht mede dankzij Arttenders, een bedrijf uit Rotterdam die bemiddelt tussen kunstenaars en particuliere opdrachtgevers. ,,Ze vinden mijn werk goed en hadden al gezegd voor me uit te kijken. Nu kreeg ik opeens de kans. Er waren meer gegadigden, maar blijkbaar maakte ik de beste indruk"

De bouw van de toenmalige Kalvertoren, een overdekt winkelcentrum aan het einde van de Kalverstraat met vijf etages en dertig winkels begon in 1992. In 1997 ging het open. De laatste jaren kwam de klad erin en in 2014 werd het pand overgenomen door Kroonenberg Groep, een grote vastgoedonderneming die het gebouw grondig op de schop nam. Het kreeg een nieuwe nam, er kwamen nieuwe winkels en er werd een speciaal ontworpen led-plafond aangelegd. Calon kreeg de opdracht om in het uit kleine driehoeken bestaande raster een led-kunstwerk te maken. ,,Hij was voor mij uitdagend om iets te maken dat ook in mijn andere werk zou passen", zegt ze.

Speciale app

Lang zat ze te puzzelen met kleuren en kleurcombinaties. Ze kwam tot 365 kleuren en een ontwerp voor alle weken van het jaar. Het computerbedrijf Naivi ontwikkelde speciaal voor het kunstwerk een app waarmee Calon haar lichtpatronen kan sturen. Maanden was ze er mee bezig. ,,Het is mijn grootste opdracht ooit, zo'n kans krijg ik misschien nooit meer", zegt ze. Ze had de onverbiddelijke steun van Kroonenberg Groep. ,,Ze deden nergens moeilijk over. Alles was ik wilde was mogelijk. Ze zien de meerwaarde van kunst, er komen in het gebouw ook kunstwerken van Ai Weiwei, Ichwan Noor en Maarten Baas.

Met licht had ze nog niet eerder gewerkt. Maar met kleuren wel. Een paar jaar geleden verscheen een boek van haar: geen teksten maar alleen kleurpatronen. Bij de oplevering van het kunstwerk verschijnt een nieuw boek van haar met alle lichtpatronen die in het plafond te zien zijn. Dat is te koop in een tijdelijke speciale Sigrid Calon winkel in de Kalverpassage. Die winkel blijft een maand open.

Bekijk hier beneden verschillende ontwerpen

Volledig scherm Winkelcentrum Kalverpassage in Amsterdam met het door Sigrid Calon ontworpen steeds veranderende lichtkunstwerk. © Kroonenberg Groep

Volledig scherm Sigrid Calons ontwerp verandert steeds. © Kroonenberg Groep