Tilburgse straten al dagen in het donker: Enexis heeft storing gevonden

Eén aanhouding bij fouil­le­rings­ac­tie op Pieter Vreedeplein

11:42 TILBURG - De grootschalige fouilleringsactie op en rond het Pieter Vreedeplein zondagavond heeft in totaal één aanhouding opgeleverd. Het plein werd bestempeld tot 'veiligheidsrisicogebied' omdat in een aangrenzende club het eerste salsafeest plaatshad ná het feest in Best waarbij een dode viel.