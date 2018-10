Tilburgse wijk schrikt: luchtballon maakt voorzorgslanding, politie aanwezig

Adrie Koster: ‘We moeten die voorsprong gewoon vasthouden’

16:41 Adrie Koster zuchtte maar eens diep. ,,Dit is niet de eerste keer dat we door onze eigen schuld punten verspelen. Zo zonde.” De coach van Willem II doelde op de penalty die zijn ploeg weggaf aan NAC in de tweede helft van de derby in Breda.