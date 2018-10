Timmeren en zagen in de Piushaven

Als je richting de AaBe-fabriek fietst ontkom je er niet aan: het geluid van hamers, zagen en spelende kinderen. Ruim 120 jongens en meisjes uit Fatima, Hoogvenne, Jeruzalem en Armhoef bouwen daar de 'Ontdekstad'.

,,Je kunt de bouwplaats wel een naam geven, maar kinderen doen vooral wat ze zelf willen", merkt organisator Jacoline Pijl, sociaal werker bij CountourdeTwern. ,,Het is chaos, maar wel een gecontroleerde chaos."

Volledig scherm Eén van de twee casino's op de BouwSpeelPlaats. © Nigel van Schaik

Op het terrein werden binnen een dag knusse hutjes, piratenschepen, forten, winkeltjes en heuse gokpaleizen neergezet door basisschoolkinderen tijdens hun herfstvakantie. De meerderheid komt al voor het tweede, derde of soms zelfs negende jaar.

Zo ook het groepje dat een van de grotere constructies heeft gebouwd. Berend (9), Sebas (10), Max (10), Thomas (10) en Emile (8) komen al vijf jaar samen bouwen op het terrein. Elk jaar groeit het groepje en kunnen ze nog hoger bouwen. ,,We kunnen hier maken en doen wat we willen! En het is ook nog eens super gezellig", roept één van de jongens. Boven hun fort wappert de zelfgemaakte vlag, op de begane grond vind je een hangmat en aan de gevel loket met een roulettetafel.

Volledig scherm Tarieven hangmat bouwspeelplaats © Nigel van Schaik

De hangmat is nog niet af, maar het bordje met tarieven hangt er al: 'Hangmat: 10 spijkers per minuut, betalen bij winkel.' Er is een lokale economie ontstaan rond knutselwerkjes en spijkers. ,,Dit jaar draaide de handel in spijkers al binnen een uur op volle toeren. Het is twee jaar geleden begonnen. Er was een tekort aan spijkers, dus moesten ze ruilen", vertelt moeder en vrijwilliger Sabina Kuijs.

Inmiddels kan een winkeltje of casino niet aan het fort ontbreken. ,,Ons casino doet het beter dan die andere! Die hebben bijna geen spijkers meer", verklaart een trotse 10-jarige gokbaas. Een van de meisjes in de knutselhoek is druk bezig met tekeningen voor in het winkeltje. ,,Je kunt gewoon gratis spijkers krijgen, maar dit is veel leuker."