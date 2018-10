Toilettentest: waar in de Tilburgse binnenstad kunnen vaders luiers verschonen?

TILBURG - De moderne man verschoont luiers. Maar de meeste herentoiletten zijn er niet op ingericht, berichtte de NOS . Hoe is dat in de binnenstad van Tilburg? Tijd voor de proef op de som.

Vaders die luiers willen verschonen en het Tilburgse stadshart, dat gaat niet samen. Het is zelfs ‘dramatisch’ gesteld, zo klinkt op Twitter. Iemand anders: ‘Nederland kan nog wat leren van Oostenrijk. Daar is het vaak een aparte ruimte, super netjes met verschoonkussen. En vooral niet alleen maar in het damestoilet.”

Steekproef

Is de Tilburgse vader aangewezen op het damestoilet? Voor een steekproef charteren we vader Dion van Meel en de zes maanden jonge Phileine. De twee gaan er blind in: ,,Geen idee waar het kan”, zegt Dion. Als kersverse vader, nog een beetje onwennig, verschoont ‘ie liever thuis. Wel zo makkelijk én ver weg van oordelende ogen. ,,Als je staat te klunzen.”

Voor de mannenemancipatie offeren ze zich op, met als startpunt de Emmapassage in hartje binnenstad. In de passage zelf is het zoeken naar toiletten, openbare zijn er überhaupt niet.

Luxe

Het tweetal rolt met de kinderwagen Gianotten binnen waar ze allervriendelijkst richting de toiletten worden geloodst. Normaal moet je 50 cent betalen (of je moet er koffie drinken) maar daar wordt niet naar gevraagd. De verschoningsruimte is fraai. Er staat een kast met marmeren blad met daarop een bedje. ,,Zo luxe hebben we het thuis nog niet eens”, aldus de testvader.

Een goed begin, dat belooft wat.

Maar dat hoge niveau wordt niet vastgehouden. Niet dat de kwaliteit heel ver naar beneden duikt, allerminst. Maar na Gianotten is het bij de McDonald’s toch even wennen. Even lijkt het erop dat het duo naar de eerste verdieping moet, waar de toiletten zich bevinden, maar een medewerkster opent een speciale ruimte op de begane grond. Binnen is het een beetje krap, maar wel hygiënisch. Dion: ,,En kijk, gratis doekjes.”

Volledig scherm Bij Gianotten. © Bas Vermeer

Iets verderop, bij de bibliotheek aan het Koningsplein, stuiten vader en dochter op ongeveer dezelfde ruimte als bij de Mac. Die moet ook door een medewerker worden geopend, is iets ruimer, maar ook iets minder mooi. Logisch: de Mac werd recent vernieuwd, de bieb is al oud qua interieur en wacht op de verhuizing naar de Spoorzone.

Pa en Phileine rollen snel verder. Maar eh, hoe dringend is het nou, zo’n poepluier? ,,Nou, als ze een poepluier heeft en zo met haar heupen naar links en rechts gaat wiegen, komt het er vanzelf aan de bovenkant uit.” Hij lacht. ,,En dat wil je niet hebben. Geloof me.”

Dan moet je niet bij de Primark zijn, zo blijkt. Alwaar pa bij binnenkomst ‘wat een hel’ verzucht en na een vruchteloos rondje door de zaak weer bij de ingang staat. ,,Luier verschonen?”, zegt de beveiliger. ,,Dat kan hier niet, wel bij de Hudson’s Bay.”

Volledig scherm Bij de bieb Koningsplein. © Bas Vermeer

Beetje vreemd, merkt Dion op, anderzijds is ‘ie nieuwsgierig. De Hudson’s Bay is - gaan de geruchten - zo’n beetje de Taj Mahal op babyverschoningsgebied. Met de lift trekken pa, Phileine en de kinderwagen naar de eerste verdieping. De ruimte in kwestie is bijna hetzelfde als die bij de Mac en bieb, al kleeft er een kek behangetje aan de muur.

We hadden er veel van verwacht, krijgt een Hudson’s Bay-medewerker te horen. ,,Dat horen we van meer mensen”, is de reactie. Hij heeft totaal geen idee waarom dat gerucht rondgaat. ,,Het is helemaal niet bijzonder.”

Laatste halte is de Hema, meteen ook de grootste tegenvaller van de rit. Je moet sowieso 40 cent betalen én de verschoningsruimte zit in het vrouwentoilet. Niet echt meer van deze tijd, merkt Dion op tegen de (heel aardige) toiletjuffrouw. En dat terwijl de Hema nog niet zo lang geleden helemaal is verbouwd.

,,Zo was het twintig jaar geleden ook al toen ik hier werkte”, merkt ze op. Verder heeft ze er ook geen zeggenschap over, klinkt het. ,,Twintig jaar geleden had je dat niet, vaders die een poepluier wilden verschonen. Nu zijn vijf van de tien mensen die dat willen vaders.”

Volledig scherm Bij de Hudson's Bay. © Bas Vermeer

Het Hema-bezoek is een beetje een domper, maar het is geen halszaak. Want al met al hebben de vaders helemaal niet te klagen, besluit Dion. In Nijmegen, waar dezelfde test werd uitgevoerd, was de situatie nijpender. Van de zes geteste Tilburgse locaties, zijn er vier met een aparte ruimte om te verschonen (dus niet in het damestoilet).

Lof is er voor Gianotten. Bij de Mac, Bieb en Hudson’s Bay kan het ook prima, al zijn de ruimtes niet zo mooi. Ach, in tijden van poepluiers hoeven verschoningsruimtes geen schoonheidsprijzen te winnen. Dion: ,,Uiteindelijk zal Phileine daar schijt aan hebben.”

Overigens werd er ook nog een toilet in de Oranjestraat (naast de Emmapassage) getest. Maar dat paste allemaal niet, misschien dat het de vergevorderde vaders daar wel lukt: