Ton van Bommel geeft ijshockeyclinic voor KWF

Van Bommel verloor zijn zus aan kanker en zijn vrouw heeft de variant non hodgkin. Eerder, in 2012, organiseerde hij al een dartsmarathon van 42 uur ten bate van het KWF.

De ijshockeyclinic is bedoeld voor groepen, die voor een bedrag van 500 euro een uur ijshockeyles krijgen. ,,Met name voor bedrijven lijkt me dit interessant, bijvoorbeeld in het kader van teambuilding", aldus Van Bommel, die vrijdag hulp krijgt van een of meerdere (oud-)spelers van Tilburg Trappers.