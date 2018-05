Tonprater Lion Spijkers overlijdt op weg naar Santiagio de Compostella

Volgens zijn broer Johan waren ze op 41 kilometer van Santiago en was er met de gezondheid van broer Lion niets mis. ,,We hadden die avond een wasje gedaan en zijn daarna vroeg gaan slapen. De volgende ochtend werd hij niet meer wakker. Onderweg naar Santiago hebben we veel met elkaar gedeeld en ook vaak uren zwijgend naast elkaar gelopen."



Lion Spijkers was buschauffeur van beroep en stond zeven jaar in de ton op het Leuterconcours in Tilburg. Dit jaar speelde hij het typetje ‘Goof van de Zerk’, een begrafenisondernemer. Hij stond ook al eens als Pirke de buschauffeur in de ton. Spijkers was ook betrokken bij blaaskapellen in de stad en stond bekend als een fervent fan van Tilburg Trappers.