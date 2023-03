Toppers van Amarant klimmen de Mont Ventoux op: 'We hebben jouw steun nodig'

Amarant helpt mensen met een verstandelijke beperking, autisme of hersenletsel gebruik te maken van hun mogelijkheden. Dat gebeurt onder andere in dagbesteding De Draaierij in de Spoorzone. Activiteiten zijn onder andere: zeefdrukken, koffie zetten als barista, koken, schilderen, houtbewerken, ontwerpen, naaien op de naaimachine, creatief bezig zijn, in de tuin werken en nog veel meer!