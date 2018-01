Tops: Tilburgse Vogeltjesbuurt beheerst 'de kunst van het overleven'

Wat moet er gebeuren met Tilburgse kin­der­por­n­over­dach­te?

14:42 BREDA/TILBURG - Een 31-jarige Tilburgse verdachte van het bezit en verspreiden van kinderporno is onderwerp van verhitte discussie tussen gedragsdeskundigen. Maandag leek het er in de rechtbank in Breda op dat niemand het met elkaar eens is.