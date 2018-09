Trappers-fan Timo Smits: 'IJshockey is heel erg cool!'

Tijdens de open dag konden bezoekers onder meer een kijkje achter de schermen nemen en natuurlijk schaatsen. Frank en Timo Smits uit Haaren maakten daar gretig gebruik van. Timo stortte zich ook vol overgave op de speurtocht die door het hele stadion was uitgezet: ,,We moesten letters zoeken. Daar kwam dan een zin uit. Het was niet zo heel moeilijk. De oplossing was: 'This is power!'. Dat klopt ook wel want ijshockey is een superspectaculaire sport."

IJshockeyvirus

Vader Frank vertelt over hoe hij drie jaar geleden werd besmet met het ijshockeyvirus: ,,Daarvoor kwam ik hier nooit. Maar na een keertje te zijn geweest met vrienden, bleef het toch trekken. We zijn ook precies op het goede moment ingestapt, want nadat Trappers aan de Duitse competitie mee ging doen is het niveau natuurlijk omhoog geschoten. Toen ze afgelopen seizoen kampioen werden van de Oberliga hebben we de uitwedstrijd gevolgd via de live-stream."

Ook op skeelers

De Haarense Trappers-fans hebben geen seizoenskaart, maar dat deert het duo niet. Frank: ,,We gaan wanneer we kunnen. In het sfeervak is meestal wel plaats." Timo: ,,Ik vind het ook leuk om met mijn vader op natuurijs te ijshockeyen. Of met een vriendje met skeelers op straat. Bij Trappers heb ik nu een paar proeflessen ijshockey gevolgd. Keileuk, maar ik moet wel wennen aan het fysieke contact. Het gaat er in ieder geval harder aan toe dan bij voetbal dat ik speel bij Nemelaer. Maar dat hoort erbij."