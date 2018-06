Traverse maakt opvang voor kinderen een stuk huiselijker

Een ode aan de lelijkste Tilburgse panden: grindtegel­ge­vels en andere 'cluster­fucks'

14:47 Woe 20 juni: In rap tempo wordt de stad mooier, maar laten we niet vergeten dat Tilburg ook mooi van de lelijkheid was, is én blijft. Nergens wordt dat deze dagen zo goed in kaart gebracht als op het Instagramaccount van KeepTilburgUgly.