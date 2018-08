Treinen rond Tilburg starten weer op, gratis koffie op stations

Operaties in ziekenhui­zen Tilburg uitgesteld door stroomsto­ring, afspraken geannu­leerd

10:54 TILBURG – In het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn donderdag enkele niet-acute operaties uitgesteld. Aanleiding is de gigantische stroomstoring die het midden van Brabant donderdag teisterde. Acute zorg is in het ziekenhuis geen moment in gevaar geweest, benadrukt woordvoerder Wim Pleunis in gesprek met BD.