Treinstoring tussen Gilze-Rijen en Tilburg Universiteit opgelost

VIDEO Dit is Chuck, wordt Ferry van de Zaande zijn manager?

9:21 TILBURG - Ferry, Fred en Arend-Jan krijgen gezelschap van Chuck. Deze pop, een Canadese countryzanger, is de nieuwe creatie van Frans van der Meer, de man achter Ferry van de Zaande en zijn kornuiten. Chuck heeft lange, blonde haren, sik, snor, een geblokte houthakkershemd en een gitaar. De pop is gebaseerd op een overleden Canadese vriend van de poppenspeler uit Berkel-Enschot. Binnenkort zal Chuck opduiken in een filmpje of sketch. Met Ferry als zijn manager? ,,Zou best kunnen."