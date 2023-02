Treinverkeer Breda en Tilburg hervat na aanrijding op spoor

met video+update Man (68) overlijdt bij aanrijding door vrachtwa­gen op de A58 bij Moergestel

MOERGESTEL - Een 68-jarige man uit België is vrijdagmiddag overleden bij een ernstig ongeluk op de A58 bij Moergestel. Het slachtoffer had zijn auto met aanhanger stilgezet op de vluchtstrook en was uitgestapt. Vlak daarna werd hij aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur, een 57-jarige Hongaarse man, is aangehouden.