Treinverkeer tussen Breda en Tilburg weer hervat na urenlange storing

Recordpoging naakt golfen geslaagd in Tilburg

25 maart TILBURG - De poging om met zoveel mogelijk naakte personen tegelijk op de golfbaan te staan, is geslaagd. Met 50 deelnemers werd het vorig jaar gevestigde record van 48 in Australië nipt verbroken. Dat gebeurde bij de minigolfbaan Dolfijn in Tilburg.