Treinverkeer tussen Tilburg en Breda zondagochtend gehinderd door seinstoring

Gewapende overval op New York Pizza in Tilburg, dader gevlucht met geldbedrag

8 september TILBURG - De pizzeria New York Pizza is overvallen op de Korvelseweg in Tilburg rond 22.00 uur. De dader had een vuurwapen bij zich en bedreigde daarmee het personeel. Hij heeft een geldbedrag meegenomen en is gevlucht.