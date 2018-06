Tropisch paradijsje in de Vogeltjesbuurt

Dankzij buurtbewoonster Karin en andere vrijwilligers is het centrale pleintje in de Tilburgse Vogeltjesbuurt omgetoverd in een subtropisch paradijsje. Begeleid door Nederlandse hits gaan tientallen kinderen af en aan via de glijbaan het zwembad in.

,,We waren het al wat langer van plan, maar dit was het ideale weekend", zegt Karin. ,,Geweldig weer en volgend weekend zijn veel kinderen in de buurt al met vakantie." Het buurtfeestje wordt gesponsord door verschillende ondernemers in de buurt en door de gemeente.

De locatie aan de Merelstraat, waar voorheen het buurthuis stond, wordt meer en meer de plek voor ontmoeting en activiteiten. Zo staat er in de winter een herdenkingskerstboom voor overledenen uit de wijk, is er een kerstdiner voor alleenstaanden en is het startpunt van de lichtjestocht.

Jo Jansssens (84), de ongekroonde 'burgemeester' van de buurt, ziet het kinderplezier goedkeurend aan. ,,De wijk gaat vooruit, dadelijk wordt ook het Pater van den Elsenplein opgeknapt. En er wordt steeds meer georganiseerd. Da's goed voor de naam van de wijk en voor de jeugd. Bij solliciaties werden jongeren altijd voor zestig procent afgewezen als ze vertelden waar ze vandaan kwamen."