TRR-Bosloop viert jubileum met 300ste loop, in het Reeshofbos

Natuurmuseum blij: minister opent foto-expo jongeren

19:29 TILBURG - Een Oisterwijkse minister die in Tilburg een mini-expositie opent. Het Natuurmuseum Brabant was er verguld mee. Cora van den Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) gaf daar vrijdagmiddag het startsein voor de fototentoonstelling WE. Young. People. See. Nature.