Tussen de klapstoeltjes je trein halen: Woo Hah! zorgt voor drukte op station

Enkele tientallen geluids­klach­ten na 'mooie maar rommelige' editie Woo Hah! in Hilvaren­beek

13:37 HILVARENBEEK De eerste editie van hiphopfestival Woo Hah! op de nieuwe locatie in Hilvarenbeek is niet geheel vlekkeloos verlopen. Tijdens het driedaagse festival in de Beekse Bergen moest de gemeente Hilvarenbeek herhaaldelijk bijsturen op het gebied van veiligheid. Ook zijn er klachten binnengekomen over geluidsoverlast.