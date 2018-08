TV-sterren in de dop bij Kindervakantieweek Berkel-Enschot

Op donderdag stonden voor beide groepen uitstapjes gepland. Dit jaar de natuur in, passend bij het doel van Kindervakantieweek, vertelt Thijs Jonkers van de organisatie. ,,Het doel van de week is spelen, samen ravotten, een keer vallen en beetje vies worden. En veel buiten zijn natuurlijk."

De onderbouwkinderen gingen naar het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in Berkel-Enschot, de bovenbouw op de fiets naar de scouting in Moergestel. Op beide locaties worden spelletjes en speurtochten gedaan. In Oisterwijk is vooral het oerbos met verschillende klim- en klauterbomen en de waterpomp in trek. De gele hesjes (,,Die hebben we dit jaar voor het eerst") van de deelnemertjes zijn overal terug te vinden.