Twee auto's vliegen in brand bij flat in Tilburg

Politici Den Bosch en Tilburg willen onderzoek naar hoge vervoers­kos­ten van stadsbe­stuur­ders

6:00 TILBURG/DEN BOSCH - De politieke partijen in de gemeenteraden van Tilburg en Den Bosch willen nader onderzoek naar de flink oplopende vervoerskosten van stadsbestuurders. Volgens verschillende fractievoorzitters lopen die kosten de spuigaten uit. Ook wordt getwijfeld aan nut en noodzaak van ritten per taxi of auto's met chauffeurs bewezen.