Twee hardrijders scheuren door rood op Broekhovenseweg in Tilburg, fietser op haar na geraakt

Voor doodslag veroordeel­de Mohamed Al Z. voor rechter na steekpar­tij in Tilburg, twee maanden cel geëist

13:45 TILBURG/BREDA - Voor een steekpartij in de Lange Nieuwstraat in Tilburg heeft justitie dinsdag twee maanden cel geëist tegen Mohamed Al Z. (26). De man zit momenteel een celstraf uit voor de doodslag op Rachel Brito Abelenda in 2013.