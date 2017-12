Twee kinderen lichtgewond door botsing in Berkel-Enschot

Trappers wint topper en is terug aan kop

15 december Tilburg Trappers heeft vrijdagavond de topper tegen IceFighters Leipzig gewonnen. In Duitsland werd het 1-4 voor de Tilburgse ijshockeyers. Daarmee wipt Trappers, voor vrijdag nog tweede in de Oberliga, over Leipzig heen en komt het weer aan kop van de Oberliga Nord. De wedstrijd lag een tijdje stil omdat de boarding van de ijshockeyhal gerepareerd moest worden.