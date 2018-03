Twee mannen in Tilburg aangehouden na negeren stopteken; bestuurder onder invloed

Dronken doorrijder (53) opgepakt na achtervolging door Tilburg en Kaatsheuvel

10:12 KAATSHEUVEL - Een 53-jarige man uit Tilburg is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden omdat hij was doorgereden na een aanrijding op de Spoorlaan in Tilburg. Ook had de man geen geldig rijbewijs en had hij gedronken.