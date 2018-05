Twee mensen op scooter gewond door botsing met auto in Tilburg

Tilburg baadt in liefde op de Heuvel: ‘Wat is dit bad lekker zacht!’

17:35 TILBURG – Wat extra liefde uitdelen aan mensen die het nodig hebben, dat is het doel van Anneke Kuijken in Tilburg. Met haar bad vol met 30.000 gehaakte hartjes op de Tilburgse Heuvel probeert ze met Hemelvaartsdag mensen wat meer om elkaar te laten geven. ,,Dit is tegen alle ellende in de wereld.”