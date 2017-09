Twee mogelijke brandstichters avondwinkel Tilburg aangehouden

Theater De NWE Vorst wil een breder en jonger publiek

12 september TILBURG - Met het evenement De Opening begint zaterdag en zondag het culturele seizoen in Tilburg. De theaters zijn dan weer open en in het actieve Tilburg rijgen de evenementen zich aaneen. Zo is er het nieuwe jeugdfestival Spruit en komt waarschijnlijk ook het Café Theater Festival naar Tilburg. Tijdens De Opening zijn er twee dagen lang in de hele stad optredens, concerten en exposities.