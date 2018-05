Twee vrouwen gewond na frontale botsing op boom in Udenhout

Joblezing door Jan Terlouw in Ber­kel-En­schot druk bezocht

9 mei BERKEL-ENSCHOT - In Berkel-Enschot was woensdagavond de jaarlijkse Joblezing. Waar in het verleden sprekers als rabbijn Soetendorp, generaal Van Uhm en Commissaris van de Koning Wim van de Donk de Joblezing verzorgden, was het deze 25e editie de beurt aan oud-politicus en schrijver Jan Terlouw.