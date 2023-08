‘U rijdt te snel’, zegt het bord langs de N65 élke keer, ook als je dashboard wat anders zegt. Klopt dat wel?

indebuurt.nl Bam! Miljoenste Nederland­se bezoeker van Oppenhei­mer ging naar de bios in Tilburg

Het is dé vraag voor filmfans deze zomer: ga je naar Barbie of Oppenheimer? Bioscoopganger Sam Leautaud kan met zijn vader in ieder geval één film afstrepen. Hij ging bij Pathé Tilburg Centrum naar Oppenheimer en was daarmee de miljoenste bioscoopbezoeker die de film in Nederland zag.