Uit frustratie gooit restaurant Bosch en Duin de parkeerterreinen op slot

VIDEO + update Man steekt twee bewoners neer tijdens dubbele overval Tilburg, verdachte opgepakt in de buurt

6:32 TILBURG - De bewapende man die woensdagavond een woning en appartement in Tilburg overviel, en daarbij twee mannen neerstak, is aangehouden. Het gaat om een Tilburger van 45. De politie gaat ervan uit dat de verdachte verantwoordelijk is voor beide overvallen, gepleegd op het Piusplein en in de Piusstraat.