Uitbraak meningokokken is zeldzaam en risico op verspreiding klein, waarom dan alle aandacht?

TILBURG - Studenten van de Fontys Hogeschool Journalistiek (FHJ) in Tilburg kregen maandag uitgebreide informatie over de meningokokkenziekte. Een leerling van die school is daarmee besmet en heeft de afgelopen week contact gehad met veel andere leerlingen tijdens het introkamp. Hoewel het om een besmettelijke ziekte gaat, zijn uitbraken zeer beperkt.

,,Het is sowieso een bacterie waarbij het maar heel weinig voorkomt dat mensen ziek worden", benadrukt een woordvoerder van GGD Hart voor Brabant, die het nieuws vandaag naar buiten brachten.

Dat wordt ondersteund door cijfers over het aantal mensen dat de ziekte vorig jaar had. ,,In heel ons werkgebied met zo'n miljoen mensen, hebben we vorig jaar tien gevallen gehad van iemand die ziek is geworden." Dat is een optelling van de vier verschillende varianten van meningokokken die er zijn: B,C,W en Y. In heel Nederland komt meningokokken in al zijn vorm tientallen keren voor. In veel gevallen blijven de symptomen en het gevaar voor de patiënt beperkt.

Veel mensen zijn voor in ieder geval één variant ingeënt. ,,In 2002 was er een grote uitbraak van type C van meningokokken. Dat heeft ervoor gezorgd dat heel snel een vaccin is ontwikkeld. Kinderen worden daarmee ingeënt." Sinds 1 mei van dit jaar worden kinderen zelfs voor alle vier de typen ingeënt.

Volledig scherm Aantal gevallen van meningokokken daalt gestaag sinds 1992. Daarbij is ook de piek uit 2002 te zien, waarna inenting werd aangepast. Ook de piek van de W-variant is zichtbaar. Dit is de reden dat de inenting in 2018 wederom is uitgebreid. © RIVM

Meldingsplicht

Ondanks de beperkte risico's, werd maandag meteen bekendgemaakt dat een student de ziekte had. Dat heeft ermee te maken dat meningokokken een 'meldingsverplichte ziekte' is. ,,Zodra deze bij een patiënt wordt vastgesteld, moeten wij worden ingeschakeld'', zegt de GGD-woordvoerder. ,,Wij proberen dan zo snel mogelijk in contact te komen met de naaste betrokkenen. Door intensief contact zou de ziekte zich kunnen verspreiden. Daarom krijgen zij een recept voor antibioticakuur."

Daarna wordt de zogenaamde tweede cirkel mensen om de patiënt heen benaderd. ,,Zij worden geïnformeerd over de ziekte en mogelijke symptomen, zodat zij op de hoogte zijn en goed opletten." Dat gebeurde maandagochtend op de FHJ.

Niet alleen betrokkenen worden op de hoogte gebracht. Ook artsen krijgen bericht van de GGD. ,,Het kan vier weken duren voor de symptomen naar voren komen. Door huisartsen in te lichten, zijn zij alert op het ziektebeeld."

Antibioticakuur

Meningokokken komt voor als vier verschillende typen: B, C, W en Y. Welke variant is ontdekt bij de Tilburgse student is niet duidelijk. ,,Het duurt een of enkele weken voordat duidelijk is om welk specifiek type het gaat. In het geval van de naaste omgeving maakt dat niet uit, want de basisbehandeling is hetzelfde; een antibioticakuur."

Geen van de typen is 'gevaarlijker' dan de andere te noemen. De gevolgen van de ziekte kunnen groot zijn. Als iemand daadwerkelijk ziek wordt, is er een kans op herenvliesontsteking of bloedvergiftiging. Daarom is het voorkomen van een grotere uitbraak van belang.