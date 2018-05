Uitgever biografie Ireen Wüst: 'Het is heftig als het verhaal op papier staat'

Eis anderhalf jaar voor man achter 'rijdende harddrugs­win­kel' in Tilburg

15:24 En de man die wordt aangehouden, op 12 november vorig jaar, is ook al een bekende van de politie. Hij is namelijk in juni in Breda ook al aangehouden in een auto vol drugs. Dan gaat het om 468 gram speed, 140 xtc-pillen, 36 gram wiet en 173 gram hash. Hij wordt in de cel gegooid en na twaalf dagen mag hij weer naar buiten. Op voorwaarde dat hij geen contact houdt met de man die mede-eigenaar is van de Opel.