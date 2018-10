Uitkijktoren 'Lus in het Landschap' afgeblazen. Alternatief in Moerenburg: De Nieuwe Herdgang

TILBURG - Uitkijktoren Een Lus in het Landschap komt er niet. De bouw van de toren, een ontwerp van architecte Elena Lledo, blijkt onuitvoerbaar. De Lus zou alleen mogelijk zijn als de constructie zodanig wordt verstevigd dat van het oorspronkelijke ontwerp te weinig overblijft. De gemeente Tilburg onderzoekt nu de haalbaarheid van De Nieuwe Herdgang van ontwerper Nina Aalbers.

In Moerenburg (tussen de rijkswegen) komt een uitkijktoren. In 2017 konden Tilburgers kiezen uit vijf sterk uiteenlopende ontwerpen. Een Lus in het Landschap kwam als winnaar uit de bus.

Overleg

Afgelopen jaar is intensief overleg gevoerd tussen gemeente en ontwerper over de bouwtechnische en financiële haalbaarheid. Uiteindelijk is besloten dat door bouwkundige aanpassingen van het ontwerp te weinig overblijft. Bovendien zouden de kosten oplopen.

Volledig scherm De Nieuwe Herdgang, ontwerp van Nina Aalbers © Collectie Cupudo

Stemmen

De Lus in het Landschap haalde iets meer stemmen dan nummer twee: De Nieuwe Herdgang. De gemeente gaat nu onderzoeken of deze toren wel haalbaar is.

Het onderzoek zal zo'n drie maanden in beslag nemen. De opmerkingen van omwonenden over het ontwerp, de constructie en de te gebruiken materialen worden hierin meegenomen.

De uitkijktoren moet een icoon in het landschap worden, die Moerenburg met Koningshoeven verbindt en goed zichtbaar is voor automobilisten, fietsers en wandelaars.

Driehoekige pleinen

De Nieuwe Herdgang is een modern, kunstig ontwerp die drie richtingen met elkaar verbindt. Het is een verwijzing naar de oorsprong van de stad Tilburg, opgebouwd vanuit driehoekige pleinen waar vroeger herders hun kudde verzamelde.