Uitslaande brand in appartement in Tilburg, brandweer redt twee honden

Korvel: zwembad, tuinmeu­bels of barbecue op straat, dan op de bon

20:04 TILBURG - Bewoners in delen van de wijk Korvel zijn gewaarschuwd. Vanaf zondag 13 mei gaan politie en stadstoezicht bekeuren als ze speeltoestellen, zwembadjes of ander tuinmeubilair op de stoep of in de straat aantreffen.