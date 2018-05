Uitstel dreigt voor tribuneplan Trappers

,,IJshockey lééft in Tilburg", sprak Gimbrère, verwijzend naar de successen van de Trappers in de Duitse Oberliga en die van het Nederlandse team in het Tilburgse stadion. ,,Maar de uitvoering van dit plan loopt gevaar. De financiering is nog altijd niet rond. En de tijd begint te knellen als een krappe schaats".

Budget

Volgens Kokke is het wachten op een haalbaar financieel plan van Tilburg Trappers. ,,Er moet een bussinesscase onder liggen. Die hopen we snel te krijgen. Versnellen van de procedure kan niet, want de gemeenteraad gaat over het budget. We moeten daar eventueel nog een voorstel voor maken en dat met de raad communiceren, dat kost ook tijd. We blijven in gesprek maar het is ook mogelijk dat het plan een jaar moet worden uitgesteld."