Uitvak Willem II Stadion verkast niet, wel extra veiligheidsmaatregelen

Als Wim van der Meeren even niet aan CZ denkt, fotografeert hij mensen

8:11 TILBURG - Wim van der Meeren, de voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgverzekeraar CZ, blijkt een verdienstelijk fotograaf. Bij Galerie De Roos aan de Veldhovenring in Tilburg is een expositie met recent werk. Daarin staat de mens centraal. Zo is er een serie van pauzerende en rokende koks op straat, enkele zelfportretten en analoge prints van foto’s, gemaakt in New York en Zuid Afrika.